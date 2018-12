Wijk Witte Roos: Waterleiding in gebruik, krater wordt gedicht

In de wijk Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw zijn de aannemers en nutsmaatschappijen volop bezig met de herstellingswerkzaamheden van de kapotte waterleiding en de krater in de wegdek. De waterleiding is zopas weer in gebruik genomen. De krater wordt opgevuld tot een veilig niveau, waarna de overige nutmaatschappijen (riolering, elektriciteit, gas etc.) hun leidingen kunnen herstellen.