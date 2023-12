Willy wordt aangereden op fiets, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf: "20 jaar geleden werd onze zoon doodgereden, die dader is nooit gevat"

Willy werd woensdagmiddag aangereden op zijn fiets, niet ver van zijn woning in Westrode. “Ik reed links van de baan en op een honderdtal meter met het kruispunt van de Papenposkant kwam er een zwarte wagen -mogelijk een break van het merk Skoda- uit de andere richting. Die bestuurder had mij duidelijk gezien, hij reed recht op me af en raakte me daarop met de zijspiegel. Ik viel in de graskant van de fiets en raakte met het hoofd de bakstenen muur van Levedale. De bestuurder reed gewoon door en bekommerde zich niet om mij. Ik was even buiten bewustzijn.”

Buurtbewoonster Sonja schoot meteen ter hulp. “Ze zag mijn fluovest liggen op de grond. Ik ben dan met hulp van de buren naar huis gegaan en naar de dokter. De diepe hoofdwonde werd verzorgd en ik kreeg acht hechtingen”, vertelt Willy. “Ik ga nu klacht indienen bij de politie. Een nummerplaat kon ik niet zien, want alles ging zo vlug. Eén les heb ik geleerd, draag altijd een hel. “Ik had geen helm aan en je ziet welke verwondingen ik meteen had. Een helm is levensreddend. Ik zal er nu altijd een dragen. Ze zouden een helm moeten verplichten op de fiets.”

Willy is ontzet dat de bestuurder niet stopte. “Hetzelfde gebeurde met onze zoon Bart 20 jaar geleden”, zucht hij. “Onze Bart kwam toen te voet van een fuif en werd hier in de Molenstraat in Nieuwenrode aangereden door een zware terreinwagen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, Bart was op slag dood. Ik wil bij deze ook een oproep doen. Als je iemand hebt aangereden of er is iemand in nood, stop dan toch en help dan alsjeblieft. Ik hoop dat het door dit kenbaar te maken, helpt om de dader te vinden”, besluit Willy.