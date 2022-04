Wim en Kateryna vonden al plaats voor veertig gezinnen: “Helpen geeft een fantastisch gevoel”

Warme menselijke verhalen. Zo kan je de hulpacties voor plaatsing van Oekraïense gezinnen door het Belgisch-Oekraïense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina (32) uit Bollebeek, in Asse, in de regio het best omschrijven.

Van alle gezinnen die Wim en Kateryna via Oekraïense kennissen naar hier haalden en bij gastgezinnen plaatsten, zijn er slechts twee waar er geen match was. “Eén gezin is omwille van de taal naar Polen verhuisd, een ander gezin is herplaatst, omdat er geen match was”, zegt Wim. “Dat is iets helemaal anders dan wat eerder in sommige media verscheen. De teller staat inmiddels op veertig geplaatste gezinnen in Merchtem en omgeving, maar ook elders in het land. Elk gezin wordt eerst door Fedasil gescreend. Het is dus niet zo dat we zomaar lukraak wat doen. Het is gecoördineerd, met hulp van vrijwilligers en het gemeentebestuur van Merchtem.”

Iemand uit een Merchtems gastgezin uitte vorige week in de media haar ontgoocheling over haar ervaringen. Het kabinet van staatssecretaris Mahdi. Het kabinet meldde daarop dat er in Merchtem géén Oekraïeners via officiële weg bij een gastgezin kwamen. “Inwoners die hun woning hebben opengesteld om deze vluchtelingen een warme ontvangst te geven, voelen zich miskend door die uitspraken en vragen verduidelijking over hun status. Vanuit de gemeente werden al deze gastgezinnen immers officieel aangemeld”, reageerde burgemeester Maarten Mast boos.

Eén van de gastgezinnen woont in Kobbegem. Christof De Knop (43), directeur bij Imtech Smart Buildings, heeft zelf twee dochters Delphina (10) en Cornelia (14). “Daar komen nu een Oekraïense mama en drie dochters van 8, 12 en 15 jaar bij”, vertelt De Knop. “Het brengt hier heel wat leven in huis. Ik ben de enige man hier in huis, maar alles gaat goed. Ik heb er lang over nagedacht en heb Wim uiteindelijk gezegd dat ik hen wilde opvangen. Ik hou hier een ongelofelijk goed gevoel aan over. Iets betekenisvol kunnen doen voor mensen in nood, dat maakt me gelukkig.”