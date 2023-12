Winst voor Wolvertem Merchtem na derby tegen Wambeek Ternat

De Wolven schieten dan ook sterk uit de startblokken en creëren ook enkele kansen. Na 18 minuten zien ze hun sterke start beloond worden met het openingsdoelpunt. Noumen kopt een vrije trap binnen. Wambeek Ternat is van slag en de bezoekers zijn niet echt bij machten om te reageren. En op het half uur kijken ze al tegen een dubbele achterstand aan. Oliseh scoort in twee tijden. 2-0 is ook de ruststand.

Een evenwichtigere partij in de tweede helft waar Wambeek Ternat meer in de match komt. Zonder grote kansen te creëren, die blijft de thuisploeg in elkaar knutselen. Alleen ontbreekt de efficiëntie. Scoren lukt zo niet meer in de tweede helft. Wolvertem Merchtem wint zo met 2-0 en kan met goede moed de winterstop in om vol voor het behoud te knokken. Wambeek Ternat blijft met lege handen achter en moet achterom beginnen kijken.