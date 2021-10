Winterhallen dompelen Overijse onder in gezellige eindejaarssfeer

Mascotte RudolphO maakt de inwoners van de Druivenstreek momenteel warm voor de Winterhallen. Over ruim een maand gaat het evenement van start. De Markthallen worden verbouwd tot een overdekt winters plein. “Centraal komt een schaatspiste, in een soort kiosk kunnen kleine optredens gegeven worden en in de ruime bar met gezellige hoekjes kunnen vrienden samen drinken en bijpraten”, verduidelijkt Dirk Van Tilt van EvenementO. “De schaatspiste is ecologisch, maar je krijgt toch het gevoel dat je echt over glad en hard ijs glijdt.”

De Winterhallen zijn geopend van 27 november tot 9 januari. Tijdens de week zijn overdag de lagere scholen welkom om te schaatsen. Op donderdag –en vrijdagavond en in het weekend kan iedereen de winterse sfeer opsnuiven.