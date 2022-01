Winterhallen Overijse lokt 7.000 bezoekers

De verlengde kerstvakantie is afgelopen. Heel wat winterse evenementen lopen dan ook op hun einde. Zo kon je dit weekend in Overijse voor de laatste keer gaan schaatsen in de Winterhallen. Streekgenoten leerden er elkaar dan weer beter kennen in de bar.

Zeven weekends lang werden de Markthallen in het centrum van Overijse omgetoverd tot de Winterhallen. De eerste editie met schaatspiste en bar sloeg aan bij de inwoners van de Druivenstreek. Meer dan 7.000 bezoekers kwamen naar het winterevenement. “Het was eigenlijk de bedoeling om mensen buiten te krijgen en daar iets sportief of ’s avonds feestjes aan te koppelen”, zegt Dirk Van Tilt van organisator EvenementO. “De feestjes zijn geschrapt door het coronavirus, maar wehebben wel bereikt wat we wouden: mensen die elkaar konden vinden.”

Door de veranderende coronamaatregelen moest de organisatie meerdere keren schakelen. Zo mochten de bar en de schaatspiste voor een hele periode niet op hetzelfde moment openen. Door de vervroegde sluiting van de scholen konden ook niet alle klassen komen schaatsen. Daarom was de schaatspiste elke dag in de kerstvakantie open. De organisatie gaat de komende weken evalueren of er een tweede editie komt. Dat zal onder meer afhangen van het gebouw.

“De Markthallen gaan vroeg of laat tegen de grond. Staan ze er volgend jaar nog, dan gaan we sowieso de vraag stellen of we ze terug mogen gebruiken. Staan ze er niet meer, dan zullen we iets anders moeten bedenken”, besluit Van Tilt.