Wiskundeknobbel Robbe met maximumscore naar tweede ronde Wiskunde Olympiade

In de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade behaalde Robbe Modrie uit het Don Bosco Instituut in Halle de maximumscore. Dat is uitzonderlijk, want het Vlaamse gemiddelde van de wedstrijd ligt op 81/150.

Robbe zit in het zesde jaar Industriële Wetenschappen van Don Bosco en is een wiskundeknobbel. Maar ook zijn klasgenoten zijn goed in het vak. Zes leerlingen overleefden de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Maar Robbe deed dus meer dan dat. Hij is één van de weinige Vlaamse leerlingen die alle 30 vragen foutloos oploste. Dat gebeurde nog nooit in het Don Bosco Instituut. Na zijn bronzen medaille tijdens de finale van vorig jaar en zijn deelname aan de Europese Wiskunde van vorige maand, stoomt Robbe zich nu op volle kracht richting zijn tweede opeenvolgende finaleplaats. Later wil hij met zijn wiskundig inzicht burgerlijk ingenieur worden.

Robbe mag dan wel een unicum zijn, het wemelt van het wiskundig talent in Don Bosco. In der derde graad van de school stoten in het totaal tien leerlingen door naar de tweede ronde van de Olympiade. In de tweede graag zijn dat acht leerlingen. De tweede ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade vindt plaats op 8 maart.

Op de foto: de wiskundeknobbels van de derde graag en die van de tweede graad.