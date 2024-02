Wit-Gele Kruis leidt verpleegkundigen op om kankerpatiënten thuis te behandelen

Zondag is het Wereldkankerdag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de impact die kanker heeft op de patiënt en zijn omgeving. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant leidde daarom een zestigtal verpleegkundigen op zodat patiënten hun oncologische behandeling via thuishospitalisatie kunnen krijgen. Wij gingen langs bij Magda uit Bever.

Vorig jaar werd bij Magda opnieuw kanker vastgesteld. Voor haar behandeling kiest ze voor thuishospitalisatie. Een referentieverpleegkundige bezoekt haar maandelijks voor het toedienen van de nodige inspuitingen. “Ik vind het heel belangrijk om thuis behandeld te worden”, zegt Magda Wantens. “Op sommige dagen voel ik mij niet goed. Dan is de verplaatsing naar het ziekenhuis er te veel aan. Bovendien is er ook telkens tijd voor een babbeltje en vragen ze hoe het met mij gaat. Het is een vertrouwenspersoon bij wie ik mijn hart eens kan luchten.”

Kankerpatiënten thuis behandelen vraagt een bepaalde expertise van de verpleegkundigen. Daarom krijgen ze extra opleidingen en werken ze intensief samen met de arts van de patiënt. “We proberen de mensen zo lang en zo breed mogelijk in alle behandelingen”, zegt thuisverpleger Bart Van Laethem. “Het feit dat we nu de kans krijgen om die thuishospitalisaties op te starten, maakt dat we toch wel dat tikkeltje meer kunnen geven aan de mensen.”