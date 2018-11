Witte rook in Vilvoorde: Sp.a, Open VLD, CD&V en Groen vormen coalitie

Al in het weekend na de verkiezingen bereikten de vier partijen een overeenkomst over een bestuursakkoord, maar alles kwam op de helling te staan toen even later bleek dat burgemeester Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenambt wou gunnen.

Bonte vond de drie nieuw verkozen Groene gemeenteraadsleden hiervoor politiek te onervaren. Nog dezelfde dag haalden Open Vld, Groen en N-VA echter fel uit naar de 'woordbreuk en brutaliteit' van Bonte en lasten een onderhandelingspauze in tot 11 november. Ondertussen hadden vijf CD&V-verkozenen de burgemeestersvoordracht van Bonte al getekend.

Na de herfstvakantie raakten de gesprekken terug op de rails. De plooien zijn intussen helemaal gladgestreken, want Groen maakt deel uit van het bestuur en krijgt dus naar alle waarschijnlijkheid een schepenambt. De coalitie wil Vilvoorde de komende zes jaar 'verder uitbouwen tot een duurzame, bruisende en Vlaamse stad aan het water.'