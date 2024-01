Woedende boeren palmen urenlang Ring rond Brussel en A12 in: “Landbouw wordt verstikt”

Het boerenprotest bleef maandag niet beperkt tot blokkades in Halle. De A12 richting Brussel werd tijdens de avondspits door een colonne tractoren van boze boeren in Wolvertem afgesloten, hetzelfde gebeurde in Wemmel. Daar werd de Ring rond Brussel in beide richtingen afgesloten, met heel wat verkeersellende tot gevolg. Auto’s moesten er tot twee uur aanschuiven.

“Dit protest zat eraan te komen, de boeren zijn heel boos”, zegt landbouwjournalist Antoon Vanderstraeten uit Merchtem, die samen met zijn vriendin gespecialiseerd is in communicatiewerk en persondersteuning in de paarden- en landbouwsector. Hij kent de sector dus door en door. “Het protest wordt niet meer gestuurd vanuit de grote koepels van het Algemeen Boerensyndicaat, Groene Kring of de Boerenbond, maar vanuit de boeren zelf. Groot en klein: allemaal zijn ze woedend. Het protest komt van onderuit.”

Dat zag Antoon gisteren ook toen in een mum van tijd tractoren verzamelden. “Er was een Whatsapp-groep aangemaakt met landbouwers uit de hele streek. Die had vandaag al meer dan 600 leden. Al snel verzamelden honderd tractoren uit Meise, Nieuwenrode, Merchtem en om door te rijden naar de A12. Wij reden dan met de tractoren door tot op de buitenring in Wemmel. We kregen er het gezelschap van een reeks boeren met hun tractoren uit het Pajottenland. Zo sloten we zowel de binnen- als buitenring in Wemmel volledig af. Het is nog niet gedaan, dat voel je nu al.”

De boeren zijn niet van plan om te plooien. “Er is overleg geweest, dan zijn er zachte acties geweest, een charme-offensief, maar niets hielp. De boeren worden verstikt door de vele regels. Het stikstofakkoord wurgt hen, als niemand het opneemt voor de boeren moeten ze zelf in actie treden. Genoeg is genoeg. Zeker de jonge boeren zien echt af.”

Foto: Antoon Vanderstraeten