Woenst krijgt vergunning voor bouw assistentiewoningen in Affligem

Projectontwikkelaar Woenst heeft een omgevingsvergunning gekregen van de gemeente Affligem om 31 assistentiewoningen te bouwen in het centrum van Hekelgem, achter woonzorgcentrum Van Lierde. Tegen de bouwplannen was in het verleden al heel wat verzet. Ook nu is de oppositie niet opgezet met de beslissing.

Het gemeentebestuur van Affligem heeft, ondanks heel wat protest, een omgevingsvergunning afgeleverd om 18 gestapelde serviceflats en 13 servicewoningen te bouwen achter woonzorgcentrum Van Lierde. “Er waren 150 bezwaren, maar in een eerste project waren er meer dan 400 mensen die tegen de bouw waren”, zegt oppositieraadslid Stijn Stassijns. “We begrijpen niet dat het gemeentebestuur daar geen rekening mee gehouden heeft.”

Stassijns noemt het project een aanslag op het groen in het dorpscentrum en verwacht mobiliteitsproblemen. De Bellestraat is nu al een drukke verbindingsweg naar de E40 en de vlakbij gelegen Sint-Vincentiusschool zal nog uitbreiden. Het gemeentebestuur zegt dat er in de aangepaste plannen rekening werd gehouden met die bezwaren. “We hebben strenge beperkingen opgelegd”, reageert burgemeester Walter De Donder. “We hebben een gebouw geschrapt en extra maatregelen gevraagd voor de mobiliteit. Dit ligt voor alle duidelijkheid in een zone voor gemeenschapsvoorziening.”

Volgens gemeenteraadslid Stassijns doen al die inspanningen niks af van de vraag of het project wel nodig is. “De noodzaak aan assistentiewoningen is niet bewezen”, zegt Stassijns. “We zien in onze buurgemeenten dat die vaak en veel leegstaan.” Momenteel heeft Affligem nog geen assistentiewoningen. “De rendabiliteit is de verantwoordelijkheid van de bouwheer. We denken dat de 31 wooneenheden wel beantwoorden aan de noden van een gemeente met 13.000 inwoners”, vindt De Donder. Buurtbewoners kunnen nog in beroep gaan. Het is ook afwachten of de provincie een vergunning aflevert voor het project.