Wolvertem-Merchtem wil leider punten afsnoepen

Alan Haydock, die aan z'n eerste volledige seizoen bij de Wolven begint. De Brusselse coach is gretig. Haydock gelooft dat de uitstekende terugronde van vorig seizoen geen toeval is.

“Wij kunnen van hun alles vragen. Het zijn jongens met heel veel kwaliteiten, met veel lust en veel enthousiasme. En wat voor mij belangrijk is, je ziet dat die jongens progressie kunnen maken in de loop van het seizoen. Maar ik moet eerlijk zijn: ik had meer verwacht van onze start. Er zaten drie punten meer in,” zegt Haydock.

De jeugdige kern, gemiddeld 21 jaar, is voor Haydock geen handicap. Daarom zijn er ook amper nieuwe gezichten in de kern van Wolvertem-Merchtem. Amper 6 nieuwe spelers telt de ploeg. Gerichte versterkingen.

“We hebben op goeie plaatsen versterking gehaald. Spelers zoals Antonio Buscema. Dan hebben we ook nog Thomas Bastin in de spits, dus dat zijn echt wel mannen die het verschil kunnen maken en dat zeker en vast met hun leeftijd ons kunnen iets bijbrengen,” zegt aanvoerder Yannis Meysmans.

Toch blijft de club realistisch. Het behoud is het voornaamste doel. Al wordt er stiekem gedroomd van de linkerkolom. Een zege tegen Jong Lede en de linkerkolom is een feit. Maar met 10 op 12 zijn de Oost-Vlamingen schitterend aan het seizoen begonnen.

“Het is aan ons om ons spel te spelen en we willen ook hier thuis. ik zeg het niet graag maar sinds ik hier ben gekomen in november hebben we nooit verloren thuis. We gaan sowieso voor de drie punten zondag,” besluit Haydock.