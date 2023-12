Op de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen is gisterennamiddag brand uitgebroken in een rijwoning. Dat ging gepaard met een grote zwarte rookpluim die kilometers ver te zien was. Niemand raakte gewond. Het pand is wel onbewoonbaar.

Woning in Grimbergen onbewoonbaar na uitslaande brand: "Jong gezin wordt opgevangen in hotel"

De brandweer was vliegensvlug ter plekke. Op dat moment was er sprake van een uitslaande brand op de eerste verdieping. “Er zijn geen gewonden gevallen”, laat korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen weten. Het pand was bewoond door twee gezinnen. Op het gelijkvloers verbleef een alleenstaande vrouw. De eerste en tweede verdieping werden bewoond door een jong koppel met een baby.

Volgens burgemeester Bart Laeremans is bij hen de brand ook ontstaan nadat iemand een kledingstuk of iets brandbaars op een verwarmingstoestel had gelegd. Omdat het jonge gezin niet meteen onderdak vond, heeft de gemeente mee naar opvang gezocht. Via het OCMW werd uiteindelijk een onderkomen geregeld in een hotel. Donderdag wordt gekeken naar een regeling op langere termijn.De Wolvertemsesteenweg bleef omwille van de bluswerkzaamheden urenlang grotendeels afgesloten. Het was er dan ook lang aanschuiven in de omgeving