Woning in Halle onbewoonbaar na brand

Een woning in de Albertstraat in Halle is onbewoonbaar na een zware brand die maandagavond ontstond. Iets na 18 uur brak de brand uit in de keuken aan de achterzijde van de woning. Buren zagen de vlammen uit de achterbouw slaan. De bewoners van het getroffen huis konden zelf naar buiten vluchten.

De vrouw raakte lichtgewond maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door de brand hing er wel een rookwolk tot een paar honderd meter ver. De brandweer stuurde verschillende ploegen ter plaatse om te blussen. Bij de buren die niet thuis waren werd een garagepoort om zeker te zijn dat ook dat huis geen vuur had gevat.

Tijdens de bluswerken sloot de politie de Albertstraat, het Kardinaal Mercierplein en de Balthazarstraat straat af voor het verkeer. De keuken is helemaal vernield door de brand maar ook de rest van het huis liep zware brand- en rookschade op waardoor de woning onbewoonbaar is. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

In de Guido Gezellestraat in Groot-Bijgaarden was er gisteravond ook een zware woningbrand. Een vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook had ingeademd, maar verkeert niet in levensgevaar. Twee verdiepingen van de woning liepen zware schade op. Het pan is tijdelijk onbewoonbaar. Het is al de derde woningbrand in twee dagen in onze regio. Eergisteren brak er ook al brand uit in een woning in Eizeringen.