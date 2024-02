Woning huren kost in Vlaams-Brabant gemiddeld 1.042 euro per maand

Wie in Vlaanderen een woning huurt, betaalt daar al snel 868 euro voor. Dat is dik elf procent meer dan twee jaar geleden. Dat duizelingwekkende cijfer komt uit de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB. In de provincie Vlaams-Brabant moet je nog dieper in je portefeuille tasten, daar ligt het gemiddelde op 1.042 euro. Dat komt door de inflatie en de ligging dichtbij Brussel, zeggen ze bij CIB, maar ook omdat de markt serieus onder druk staat.

Nina Dannau uit Lembeek is 27 en heeft een vaste job als zorgleerkracht. Na al die tijd in hotel mama begint het te kriebelen om op eigen benen te staan, alleen werken de huurprijzen niet echt mee. Nina is dan ook al lang op zoek. “Als je die prijzen ziet… dat kan ik alleen echt niet betalen,” zegt ze.

En Nina is niet alleen, zeker niet in onze regio, dicht bij Brussel. Op vijf jaar tijd is de gemiddelde huurprijs van een appartement gestegen van 778 euro naar 950 euro. Ook rijhuizen zijn een pak duurder geworden: van 984 euro naar 1.253 euro, een stijging van zo’n 36 procent. “Enerzijds zorgt de vraag naar goedkopere koopwongen ervoor dat mensen hun gading niet vinden en zo op de huurmarkt blijven. Anderzijds heb je een instroom van nieuwe huurders,” weet Kristophe Thijs, communicatievoorzitter van CIB. “Dan is er nog de combinatie met het feit dat het aanbod op de huurmarkt niet toeneemt, maar eerder afneemt, wat dan weer voor een grotere vraag zorgt.” Daar komt ook nog de inflatie bovenop.

De enige oplossing is om meer aanbod te creëren, zegt Thijs. “We hebben tegen 2050 ongeveer 300.000 bijkomende woningen nodig in België. Dat is gigantisch veel. Maar als we dat op een slimme manier aanpakken met inbreiding en het verhogen van bestaande gebouwen, dan kan het.”