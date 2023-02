Woning onbewoonbaar na brand

Er is gisteravond een hevige brand uitgebroken in een woning in Merchtem. Daardoor liep de avondspits chaotisch, want de drukke Brusselsesteenweg werd een tijdlang afgesloten om de brand te kunnen blussen.

Drie brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de brand in het rijhuis te blussen. Daarvoor werd de steenweg voor alle verkeer in beide richtingen afgesloten, met lange files en omleidingswegen als gevolg. "Toen we aankwamen, was er een hevige keukenbrand. Gelukkig waren de bewoners in veiligheid buiten de woning. We konden het vuur snel bestrijden, maar er is veel rook- en andere schade. De woning is onbewoonbaar. De bewoners zullen via de sociale dienst worden opgevangen”, zegt sergeant Geert Janssens van de zone Vlaams-Brabant West.

Door de brand moest het verkeer een tijdlang omrijden. "Het afsluiten van de steenweg in de spits was noodzakelijk, om in alle veiligheid te kunnen helpen. Ook de wagens van hulpdiensten moesten worden opgesteld. Er vielen geen gewonden." Rond 18 uur was de steenweg terug vrijgegeven voor het verkeer.