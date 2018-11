Woonproject Arkenvest start in voorjaar 2019

Het woonproject Parkrand aan de Arkenvest in Halle start in maart volgend jaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Parkrand omvat 65 appartementen, 45 assistentiewoningen, kantoorruimten, een ondergrondse garage en grote binnentuin. In de buurt komen nog twee andere nieuwbouwprojecten.