Woonproject Eylenbosch is "beste vastgoedproject 2022"

Woonproject Eylenbosch in de voormalige brouwerij Eylenbosch in Schepdaal is door de Real Estate Society (RES) uitgeroepen tot winnaar in de categorie residentieel vastgoed. De RES is een vereniging van vastgoedalumni van de Antwerp Management School. Zij vinden project Eylenbosch een voorloper, zowel architecturaal als bouwkundig.