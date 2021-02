Woonwagenbewoners stichten brand uit protest tegen uitzettingsbevel

In de Peeterstraat in Breendonk, vlak bij de grens met Londerzeel, hebben woonwagenbewoners een autowrak in brand gestoken. Ze moeten het terrein, waar ze al tien jaar wonen, tegen eind maart verlaten. De bewoners zijn niet van plan om te vertrekken. Uit protest hebben ze brand gesticht op hun eigen terrein.

De familie Modest is eigenaar van het terrein aan de A12 in Breendonk op een honderdtal meter van de grens met Londerzeel. Toch wil het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands dat de woonwagenbewoners de locatie ten laatste eind maart verlaten. In 2018 heeft een rechter beslist dat het terrein in zijn oorspronkelijk staat hersteld moet worden. Het gaat om een bufferzone waar geen bewoning is toegelaten.

De woonwagenbewoners willen niet vertrekken. “We vinden het niet normaal dat onze families hier weg moeten”, verklaart een bewoner aan onze collega’s van RTV. “Onze kinderen gaan hier naar school en wij veroorzaken geen overlast voor de omwonenden”. De familie blijft protesteren zolang het uitzettingsbevel van kracht is. Maandagavond staken ze een autowrak en een matras in brand. Gisterenavond brandde er een chalet uit. De woonwagenbewoners beweren dat ze met dat laatste incident niets te maken hebben.

De burgemeester van Puurs-Sint-Amands, Koen Van den Heuvel, heeft vandaag een gesprek met de woonwagenbewoners, maar wil zich niet onder druk laten zetten door de brandstichtingen. “Het is geen optie dat de familie op het terrein in de Peeterstraat blijft”, laat Van den Heuvel verstaan, “maar we willen samen bekijken waar de bewoners wel terecht kunnen in onze gemeente.”​