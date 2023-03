Woonzorgcentrum Orelia in Alsemberg is gestart met een pilootproject rond mondzorg. “Een slechte mondzorg kan leiden tot ondervoeding, sociaal isolement en zelfs een longontsteking. Toch is er vaak nog te weinig aandacht”, klinkt het bij het woonzorgcentrum, dat het project in de kijker naar aanleiding van de Dag van de Mondgezondheid.

Woonzorgcentrum in Alsemberg zet in op goede mondzorg: “Vaak nog te weinig aandacht voor”

1 op de 3 kwetsbare ouderen heeft geen enkele natuurlijke tand meer, en 3 op de 4 kampt met tandbederf. Veel zorgkundigen beseffen niet hoe belangrijk een gezonde mond is, en mondzorg wordt dan ook vaak vergeten. “Daarom zijn we afgelopen zomer gestart met een pilootproject om het zorgpersoneel en de bewoners hierrond te sensibiliseren.

Logopediste Lotte Niveau is de bezieler van dit project. “Ik ben letterlijk in alle monden van de bewoners gaan kijken om te zien waar er problemen zitten en om waar nodig zorg op maat uit te werken”, klinkt het. “Bedoeling is dat mondzorg een volwaardig deel gaat uitmaken van de basiszorg. Het project zal ook later uitgerold worden alle 17 woonzorgcentra van Orelia.”

Om het belang van een goede mondzorg in de kijker te zetten, poetsten alle bewoners van het Alsembergse woonzorgcentrum vandaag tegelijkertijd hun tanden. “Het is de bedoeling is dat mondzorg een volwaardig deel gaat uitmaken van de basiszorg”, klinkt het nog.