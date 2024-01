Woonzorgcentrum Ofelia in Overijse gaat in beroep tegen de beslissing van de Vlaamse overheid om het rusthuis te sluiten. Het woonzorgcentrum staat al lang onder verhoogd toezicht omwille van een aantal ernstige tekorten zoals de omgang van het personeel met de bewoners.

Woonzorgcentrum Ofelia in Overijse in beroep tegen verplichte sluiting

In maart vorig jaar plaatst het Agentschap Zorg woonzorgcentrum Ofelia onder verhoogd toezicht. “Bij eerdere inspecties werden immers aanhoudende tekorten vastgesteld waaronder medicatieveiligheid, personeel, infrastructuur en de omgang met de bewoners. Het verhoogd toezicht is een laatste aanmaning om deze tekorten te verbeteringen”, klonk het toen. Maar ook bij de daaropvolgende inspecties worden meerdere tekorten vastgesteld, waardoor het woonzorgcentrum eind vorig jaar de boodschap krijgt dat het de deuren moet sluiten.

Maar Ofelia gaat nu in beroep tegen die beslissing. De commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moet nu een nieuw advies uitbrengen. “Als het woonzorgcentrum alsnog de deuren moeten sluiten, geven we de bewoners voldoende tijd om een andere verblijfplaats te zoeken. Daarvoor schakelen we het gemeentebestuur in, dat mee op zoek gaat naar alternatieven.” In Ofelia Overijse verblijven dertig bewoners.