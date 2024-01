Woord tegen woord in onderzoek naar mogelijke gifmoord in Affligem: "Ik hoop dat waarheid aan het licht komt"

Clementine Aelbrecht belandt in 2021 twee keer in het ziekenhuis. De ene keer na het drinken van koffie, de tweede keer na een Campari Orange. In haar bloed wordt een hoge dosis medicatie teruggevonden. De vrouw uit Affligem beweert dat ze is vergiftigd door haar schoondochter, want zij was telkens op bezoek. Maar verdachte Evy De Swaef schreeuwt haar onschuld uit. “Ik heb er niets mee te maken, ik zag mijn schoonmoeder doodgraag. Toen ze in het ziekenhuis lag ben ik haar elke dag gaan bezoeken, ik heb meerdere keren gebeld om naar haar toestand te vragen. Ik zou ze kunnen vergelijken met mijn eigen moeder, ik zou er alles voor gedaan hebben”, zegt Evy.

Na de feiten starten politie en parket een onderzoek, met Evy als hoofdverdachte. De medicatie die in het bloed van Clementine wordt teruggevonden, is dezelfde die haar schoondochter jarenlang nam als hartpatiënt. Volgens de vrouw uit Affligem was geldzucht het motief. “Als ze op bezoek kwam, vroeg ze vrijwel altijd om geld. Ik heb 5.000 euro gegeven zodat ze een huis kon huren, ik heb 1.500 euro gegeven voor haar salon”, klinkt het. Maar Evy beweert dat Clementine haar hartmedicatie zelf innam. “Misschien niet om echt uit het leven te stappen, maar wel als een schreeuw om aandacht. Maar volgens mij heeft ze zichzelf wel vergiftigd. Er is alleszins iemand die gezien heeft dat ze op zoek was naar de medicatie.”

Maar Clementine ontkent die versie van de feiten. “Ik ben nog altijd levenslustig, ondanks dat ik twee kinderen en mijn man al heb verloren. Wat ze beweert is onzin. Ik hoop dat in de rechtbank de waarheid aan het licht komt”, aldus de vrouw uit Affligem. Haar schoondochter riskeert een jarenlange gevangenisstraf. “Doorheen het onderzoek legde ze heel wat tegenstrijdige verklaringen af, maar uit het onderzoek komen voldoende bezwaren tegen haar naar voren. Voor het parket is het dus aannemelijk dat ze de medicatie heeft toegediend”, besluit het parket van Halle-Vilvoorde.

