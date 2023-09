Wzc Quietas neemt bewoners op Werelddag Dementie mee op stap in hun herinneringen

Vandaag is het Werelddag Dementie en dat gaat in het Dilbeekse woonzorgcentrum Quietas niet onopgemerkt voorbije. De bewoners gingen ‘op stap’ in hun herinneringen.

“Personen met dementie hebben moeite om recente gebeurtenissen te onthouden, maar houden ervan om te vertellen over het verleden. Met dat gegeven gingen we aan de slag voor de Werelddag Dementie”, vertelt Katrien Berlanger van WZC Quietas. “Ons huis en onze tuin worden daarom omgetoverd in een dementievriendelijk herinneringstuin. De wandeling start aan het onthaal dat voor de gelegenheid omgebouwd werd in een huiskamer uit de jaren 50 en een dorpsschooltje van toen.” Tijdens de wandeling komen ook een heel aantal herinneringen aan bod rond onder meer muziek, mode en lekkernijen van vroeger. Een verslag van het bijzondere project zie je vanavond in ons nieuws.