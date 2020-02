Yamilette (13) uit Sint-Pieters-Leeuw vermist

Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid over Yamilette Vanhassel Van Wassenhoven uit Sint-Pieters-Leeuw. Het 13-jarige meisje werd volgens haar moeder maandagnacht rond 1 uur voor het laatst opgemerkt aan het treinstation van Aalst.

Yamilette is sinds zondag 23 februari vermist. Ze liep thuis weg en trok volgens haar moeder naar Lede. Van daaruit ging het naar het carnaval in Aalst, waar ze opging in de massa. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Omdat het meisje een lange voorgeschiedenis heeft, beschouwt Child Focus de verdwijning als onrustwekkend.

Het is namelijk al de 14de keer dat Yamilette wegloopt. Het meisje heeft ernstige psychische problemen. In het UZ Leuven werd vastgesteld dat Yamilette - die vanuit Chili geadopteerd werd - met een zwaar jeugdtrauma worstelt en met hechtingsstoornissen kampt. Haar adoptieouders zijn al jaren vergeefs op zoek naar gespecialiseerde hulp. De laatste maanden zou ze die ook gekregen hebben, waardoor er beterschap was.

Yamilette is 13 jaar oud, maar ziet er ouder uit. Ze is 1 meter 60 groot en normaal gebouwd. Andere lichaamskenmerken zijn bruine ogen en zwart haar met blonde tinten. Op het moment van haar verdwijning droeg Yamilette een donkergroene broek, een trui met kap (groen-wit-beige) en zwarte schoenen. Het meisje spreekt Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Wie meer informatie heeft of weet waar Yamilette verblijft, kan contact opnemen met Child Focus op het nummer

116 000 of via de politie op het nummer 0800 30 300. Discretie wordt verzekerd.