Yamilette opnieuw vermist

Yamilette, het meisje van 12 uit Sint-Pieters-Leeuw, is opnieuw vermist. Ze liep weg uit de kinderpsychiatrie van Gasthuisberg. Yamilette was daar geplaatst door de jeugdrechter in afwachting van een plek in een gesloten psychiatrisch centrum.

Rond 15u vanmiddag ging Katleen Van Wassenhoven, de adoptiemama van Yamilette, samen met haar dochter naar het toilet. Het meisje liep enkele meters voorop. Plots zette ze het op een lopen. Op dit moment is er een zoekactie gestart, zowel in Leuven als in Brussel.

Enkele weken terug liep Yamilette al eens weg van huis. Toen was ze twee dagen spoorloos.

Katleen en Marc -de adoptieouders van Yamilette- trokken vier jaar geleden naar Chili om Yamilette te adopteren. Al snel bleek dat het meisje zware psychologische problemen heeft. In België is ze al vier jaar in therapie, maar de problemen zijn bijzonder complex. “In Gasthuisberg Leuven stelde men de diagnose ‘complex trauma en hechtingsstoornis,” aldus haar ouders. Yamilette moet eigenlijk zo snel mogelijk worden opgenomen in een psychiatrische instelling, maar daar is nergens plaats.

Wie informatie heeft, kan contact opnemen met het nummer 101 of met de politiezone Zennevallei.