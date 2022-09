Het is gebeurd. Zonder ongelukken wint Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) morgen de Ronde van Spanje. In de voorlaatste en alles beslissende rit van de Vuelta bevestigde de Schepdaalnaar de verwachtingen en maakte hij met een consistente rit zijn favorietenrol waar. Een nieuwe ritzege schreef hij niet op zijn naam, maar het hogere doel is bereikt. "Fantastisch om deze Vuelta te winnen," reageerde de renner in tranen. Morgen is er een vlakke eindrit en die mag geen problemen opleveren.

Yes! Remco Evenepoel op zucht van overwinning in Ronde van Spanje

Rit 20 ging van Moralzarzal naar Puerto de Cotos met daartussen maar liefst vijf klimpartijen. Remco Evenepoel hield goed stand in de zogenaamde groep der favorieten, waarin ook zijn geduchte concurrent Enric Mas reed. Op ongeveer 7 kilometer van de finish kon de groep der favorieten de kopgroep van 3 renners benaderen en volgde er een spannende finale. De voorlaatste rit in de Vuelta werd gewoon door Olympisch kampioen Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Hij pakt ook de bergtrui. Evenepoel eindigde vierde en is dus zo goed als verzekerd van de eindwinst morgen.

Evenpoel stond al na de zesde van de totnogtoe 21 ritten op kop van het klassement. In zijn thuishaven Schepdaal, maar ook in de omliggende gemeenten wordt hij hard gesteund. Zo kleurt Dilbeek al een paar dagen rood en kan je de ritten van vandaag en morgen op groot scherm volgen in Sint-Pieters-Leeuw.