In Vilvoorde is een nieuwe voetbalploeg boven de doopvont gehouden: Younited Vilvoorde. Het project van YC5 van sterspeler Yannick Carrasco, de Stad Vilvoorde, RSCA Futsal en CAW Halle-Vilvoorde wil maatschappelijk kwetsbare deelnemers ondersteunen en hen een thuis geven door samen te voetballen.

“Je ziet mensen hier openbloeien,” weet schepen van Sport Moad Boudaati. “Ik vind het een geweldig initiatief, want je ziet hoe mensen elkaar leren kennen, een netwerk uitbouwen en elkaar willen helpen. Dit project haalt mensen echt uit hun isolement.” Voor RSCA Futsal was het evident zich achter het project te scharen. “Wij hebben een veel grotere werking met jeugd-, dames-, en G-ploegen en Younited hierin integreren is belangrijk. Iedereen moet het logo van Anderlecht kunnen dragen.”