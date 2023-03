Zaak rond dodelijk ongeval Kayleigh uit Asse opnieuw uitgesteld

Kayleigh was 14 toen de auto waar ze met drie andere tieners in zat in Aalst vier jaar geleden op een geparkeerde oplegger crashte. Kayleigh overleefde het niet. De vermoedelijke bestuurder van de wagen raakte zwaargewond en heeft geheugenverlies. Bijna vier jaar later is het dus nog niet helemaal duidelijk wie achter het stuur van de wagen zat. Volgens de politierechter zijn er juridisch nog te veel zwarte gaten. Hij is ook bang voor procedurefouten. De zaak wordt uitgesteld naar 1 juni, en dat is een harde dobber voor de moeder van Kayleigh. “Op menselijk gebied is dat voor mijn cliënte heel moeilijk te vatten, zulke procedurele kwesties”, reageert Anthony Mallego, de advocaat van de moeder van Kayleigh. “Ik probeer dat zo goed mogelijk uit te leggen, maar het blijft erg zwaar voor de familie. Die mensen willen antwoorden na vier jaar en hopen dat de dader alsnog tot bekentenissen overgaat.”