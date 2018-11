Zaakvoerder transportbedrijf krijgt 12 jaar cel voor drugssmokkel

De zaakvoerder van een transportbedrijf uit Zaventem is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor drugshandel. De man transporteerde op grote schaal drugs vanuit Zuid- naar Noord-Europa. Tijdens het onderzoek werd meer dan 1,3 ton drugs in beslag genomen.

De Zaventemse transporteur werd in Griekenland al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor drugssmokkel. De Griekse politie kwam de trafiek in 2015 op het spoor. Het transportbedrijf in Zaventem diende als dekmantel voor de drugshandel. Die drugs werden via verborgen ruimtes in de vrachtwagens via Zaventem naar onder andere Duitsland en het Verenigde Koninkrijk gesmokkeld. Bij verschillende transporten werden 1,2 ton cocaïne en cannabis onderschept, bij een huiszoeking nog eens 100 kilogram.

De transporteur is vandaag veroordeeld tot 12 jaar cel, andere leden van de drugsbende krijgen celstraffen tot zes jaar. Er werden ook nog enkele appartementen, een wagen en een scooter verbeurd verklaard.