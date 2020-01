Zakasbakjes nu ook verkrijgbaar in winkels

Om rokers af te raden om hun sigarettenpeuk zomaar op de grond te gooien, delen intercommunales Incovo en Interza sinds het voorjaar van 2019 zakasbakjes uit op evenementen. “De reacties op die actie zijn positief”, vertelt Marijke Doms van Incovo en Interza. “Veel rokers stelden de vraag of die handige zakasbakken ook in de winkel verkrijgbaar zijn.”

Sinds dit jaar spelen de twee afvalintercommunales in op die vraag door de zakasbakjes aan te bieden in handelszaken. In enkele dagbladwinkels in Steenokkerzeel en Meise zijn ze al te koop. “De eerste dag gingen er meteen tientallen asbakjes over de toonbank”, reageert Sarah Van Royen van de dagbladhandel Sarah uit Steenokkerzeel tevreden.

Incovo en Interza zijn de eerste intercommunales die de zakasbakjes niet alleen uitdelen op evenementen, maar ook permanent te koop aanbieden. “We hopen dat de zakasbakjes snel ingeburgerd raken”, besluit Doms.