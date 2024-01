De Nieuwe Lichting van Studio Brussel is een talentenwedstrijd die al een pak grote namen heeft gelanceerd. Tamino, The Haunted Youth en Portland zijn er enkele van.

Stien, die kind aan huis is bij muziekcentrum Trix in Antwerpen, timmert al lang aan de weg. Misschien staat ze nu als Piffy voor de langverwachte doorbraak want met haar nummer Fatsucker schopt ze het tot in de finale van De Nieuwe Lichting: “Dit had ik niet verwacht, wel gehoopt, maar je weet dat de kans heel klein is. Dit is echt onvoorstelbaar."

Muziek voor 'extraverte introverten'

Stien haalt haar inspiratie bij artiesten als Charlie XCX en Caroline Polachek. “Mijn muziek is voor ‘extraverte introverten’. Introverte mensen die -als ze omringd zijn door de juiste mensen en de juiste muziek- zich volledig laten gaan", zegt Stien.

Het muzikale avontuur van Stien begint als ze 16 is: "Ik kreeg een cadeaubon van twee vriendinnen om een uur muziek op te nemen in een studio in Asse, bij Dirk Meers. Ik heb ook nog samen met Dirk muziek geschreven. Uiteindelijk ben ik bij MNM beland om covers te brengen."

Zingen in het duister

Tijdens haar studies ontdekt Stien wat haar muzikale smaak precies is. Voor haar afstudeerproject zingt ze in complete duisternis in het cultuurcentrum van Asse. Muziek is haar redding. "Ik kamp al langer met mentale issues, o.a. met depressie. Vorig jaar ben ik opgenomen geweest. Muziek heeft me geholpen om eruit te geraken. Vooral dan de mensen waarmee ik muziek maak en schrijf. Zij zijn mijn redding geweest."

Festivalzomer

Tot zondagavond kunnen mensen via de app van VRT Max stemmen op hun favoriete kandidaten. De drie artiesten met de meeste stemmen winnen De Nieuwe Lichting.

"We zien wel waar het uitkomt. Het is niet dat ik hoge verwachtingen heb, want daar zou ik te veel stress van krijgen. Ik droom natuurlijk wel. Een fijne festivalzomer zou wel superleuk zijn", zegt Stien.

Een reportage in ons nieuws.