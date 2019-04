Zanzibar in Merchtem?

Eerder deze week werd Wolvertem als mogelijke locatie geschrapt omdat Zanzibar zich niet kon vinden in de voorwaarden die het gemeentebestuur van Meise stelde. Nu heeft Zanzibar interesse in een weide in de Dahliastraat in het Merchtemse gehucht Peizegem. De gemeente beraadt zich daarover maar het is zeer de vraag of alle omwonenden de komst van pop-upbar toejuichen. De mogelijke nieuwe locatie voor ligt namelijk vlak bij de grens met Steenhuffel, de deelgemeente van Londerzeel waar Zanzibar vorig jaar neerstreek. Omdat nogal wat buurtbewoners kloegen over verkeers- en lawaaioverlast was Steenhuffel geen optie meer voor de Zanzibar-editie van dit seizoen.