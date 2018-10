ZAVENTEM: “Alles ligt nog open”

In Zaventem haalde Open VLD van uittredend burgemeester Holemans één zetel extra werd N-VA de tweede partij. “Alles ligt nog open”, zegt Ingrid Holemans.

"We hadden een mooi resultaat verwacht maar het is nog meer dan we hadden gehoopt”, reageert Ingrid Holemans van Open VLD. Zoals de kaarten nu liggen, kunnen Open VLD en N-VA de huidige coalitie verderzetten. Met een gezamenlijk aantal zetels van 19 op 31 hebben Open VLD en N-VA de 4 zetels van coalitiepartner CD&V mathematisch zelfs niet nodig. "Wij wachten af wat er gaat gebeuren”, reageert Erik Rennen van N-VA. “Ik vind dat de 3 partijen van de coalitie goed hebben samengewerkt en wij wensen dat graag verder te zetten maar op dit ogenblik zijn wij niet aan zet."