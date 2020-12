Zaventem en Lennik versoepelen coronamaatregelen voor jeugdactiviteiten

De gemeentes Zaventem en Lennik versoepelen de coronamaatregelen voor jeugdactiviteiten. In Zaventem mogen kinderen onder 13 jaar na de kerstvakantie opnieuw naar de sportclub en jeugdbeweging gaan, op voorwaarde dat de cijfers positief blijven evolueren. In Lennik zijn de maatregelen begin deze week al bijgestuurd.

Zaventem legt strengere coronamaatregelen op dan Vlaanderen. Sinds 28 oktober is alle gemeentelijke infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur gesloten. De gemeente heeft alle georganiseerde groepsactiviteiten, zoals sport en jeugdbeweging, verboden voor alle leeftijden. Daar kan begin januari verandering in komen, op voorwaarde dat de lokale coronasituatie positief blijft evolueren. “De cijfers in onze gemeente zitten in een dalende trend”, verduidelijkt burgemeester Ingrid Holemans. “Als de situatie gunstig blijft, dan kunnen er vanaf 4 januari versoepelingen doorgevoerd worden voor jeugd en sport.”

Jeugdbewegingen mogen hun activiteiten opnieuw opstarten voor leden tot 13 jaar. Ook sportclubs mogen hun werking dan hervatten voor kinderen jonger dan 13 jaar, zowel outdoor als indoor. “De sportgroep mag maximaal 30 personen tellen, toeschouwers zijn niet toegelaten, kinderen moeten buiten afgezet worden en er geldt een mondmaskerplicht bij het brengen en afhalen”, licht Holemans de versoepeling toe. “ Clubs die opnieuw willen opstarten, moeten daar toelating voor vragen aan de gemeente.”

Lennik

De gemeente Lennik heeft het verbod op reguliere activiteiten en vrijetijdsverenigingen dan weer niet verlengd. Sinds maandag mogen lagereschoolkinderen opnieuw in clubverband aan sport-, cultuur, -en jeugdactiviteiten deelnemen. “De groepen bestaan uit maximaal 50 personen, de begeleiding draagt een mondmasker en overnachtingen blijven verboden”, verduidelijkt waarnemend burgemeester Johan Limbourg. “Ook wedstrijden voor kinderen onder 12 jaar zijn weer mogelijk.”

De maatregelen blijven van kracht tot en met 15 januari. “Als de cijfers ons ertoe dwingen, zullen we de versoepeling moeten bijsturen, maar we willen de jeugd vooruitzichten bieden voor de kerstvakantie”, besluit Limbourg.​

Archieffoto