Zaventem geeft eigen inwoners duwtje in de rug bij zoektocht naar betaalbare woonst

Zaventem ziet zijn inwoners niet graag uitwijken naar andere gemeenten wegens te dure woning- en bouwgrondprijzen. “Het is jammer om mensen die een band hebben met onze gemeente te zien vertrekken omdat ze geen betaalbare woonst vinden”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Bij de verkoop van vier kavels en drie woningen in Sint-Stevens-Woluwe hebben we kandidaat-kopers geselecteerd via een puntensysteem.”

Dat puntensysteem houdt rekening met het aantal jaren dat mensen in Zaventem wonen, of ze er werken, sociale criteria zoals inwonende kinderen, personen met een handicap en het belastbaar inkomen. “De kandidaat-kopers moeten Nederlands spreken of willen leren. Ook wie nog geen 35 jaar is, krijgt extra punten”, voegt burgemeester Ingrid Holemans toe. “Dat werkt, want vijf van de zeven kandidaten die een plek toegewezen kregen, zijn jonger dan 35 jaar.”

Zaventem past het systeem al ongeveer twintig jaar toe. Ook Hoeilaart lanceerde onlangs een project om jonge inwoners een betaalbare woning aan te bieden in hun eigen gemeente. ​