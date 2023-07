Zaventem krijgt 30 hectare bosgebied extra: “Een nieuwe long voor de Vlaamse Rand”

Op de voormalige NAVO-site start binnenkort de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van Defensie. Het gaat om een investering van 500 miljoen euro. Door de verhuis komt er ruimte vrij. Ruimte die de Vlaamse regering wil inrichten als 33 hectare open ruimte en 7 hectare voor gemengde bedrijvigheid. “Het militair domein is grensoverschrijdend met het Brussels hoofdstedelijk gewest. Ook hier voorziet de Brusselse regering een herstemming met een nieuwe stedelijke wijk en een parkgebied”, klinkt het.

Door de aanpak over de gewestgrenzen heen wordt er meer dan 200 hectare aaneengesloten open ruimte met elkaar verbonden. “Hierdoor ontstaat een unieke groene long in oostrand van de hoofdstad. Het toekomstige bos-en parkgebied zal toegankelijk worden voor de buurtbewoners, wandelaars en fietsers”, zegt minister Demir. “Met dit bebossingsproject versterken we de leefbaarheid en het groene karakter van de Vlaamse Rand. Bovendien zal een groot deel van de site ook onthard worden, zodat het regenwater in deze verharde en dicht bebouwde regio opnieuw de grond kan insijpelen. Het wordt nieuwe groene long voor de Vlaamse Rand.”

De volgende stap is het openbaar onderzoek vooraleer er de definitieve beslissing wordt genomen.In oktober en november 2023 organiseert het Departement Omgeving een openbaar onderzoek over de plannen.