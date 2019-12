Zaventem laat sluipverkeer onderzoeken

Het gemeentebestuur van Zaventem laat een studie uitvoeren over het sluipverkeer. Op basis van die studie wel het maatregelen nemen om de veiligheid in de gemeente te verhogen en de kernen te ontlasten.

Net als veel andere gemeenten in de regio, heeft ook Zaventem veel te maken met sluipverkeer dat de files op de Ring wil vermijden. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om een studie naar dat sluipverkeer te laten uitvoeren. “Het betreft een onderzoek van het sluipverkeer door heel Zaventem, waarbij uiteraard ook de veiligheid van de schoolomgeving in de vier deelgemeenten bijzondere aandacht zal krijgen”, legt burgemeester Ingrid Holemans uit. “Het doel van de studie is de bovenregionale verkeersstromen op de lokale wegen van Zaventem maximaal tegen te gaan om zo geluidshinder te verminderen, en de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in het centrum te verhogen.” Eens de studie klaar is, wil het gemeentebestuur een concreet actieprogramma uitwerken om het probleem van het sluipverkeer aan te pakken.