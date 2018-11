Zaventem: Open VLD en CD&V verwijzen N-VA naar de oppositie

De coalitie in Zaventem is rond. Die zal bestaan uit Open VLD van burgemeester Ingrid Holemans en CD&V. Huidige coalitiepartner N-VA wordt uit meerderheid gegooid. Ingrid Holemans blijft burgemeester in de luchthavengemeente.

Open Vld en CD&V hebben samen 16 van de 31 zetels in handen. Een nipte meerderheid, maar beide partijen zijn van mening dat het voldoende is. N-VA, dat 7 zetels binnenhaalde bij de verkiezingen van 14 oktober, vliegt naar de oppositiebanken. In de loop van de dag stellen beide partijen hun bestuursakkoord voor.

“Uit de gesprekken was duidelijk dat onze beide partijen op dezelfde lijn zitten in hun visie voor Zaventem. Belangrijk daarbij is uiteraard ook het correcte inzicht in de financiële situatie. Doorheen de onderhandelingen voelden we hier tevens de meeste goesting, gedrevenheid en het grootste enthousiasme om samen coalitie te vormen," zeggen Ingrid Holemans en Bart Dewandeleer.

Ingrid Holemans wordt burgemeerster. Voor Open VLD worden Dirk Philips, Piet Ockerman, Wim Driessen, Martine Robberechts, en Alihsan Özkan schepen. Özkan wordt pas vanaf 2022 schepen. Voor CD&V worden Bart Dewandeleer en Hakim Akaychouh schepenen. Hilde Van Craenenbroeck wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.