Het Zeen is met zijn acht hectare een groene long in Sterrebeek. Het Zavelbos is nog eens een halve hectare groter dan het Zeen en kent een bijzonder verhaal. Het bos werd door de gemeente Zaventem gered van de kap en kreeg sindsdien picknickbanken, losloopweides, een klauterparcours en een uitdagend bmx-parcours. Tijdens de finaledag van de Openbaargroen Awards gingen de projecten met de meeste prijzen aan de haal. “We wisten al dat onze inwoners ons beleid van bescherming en uitbreiding van toegankelijk groen erg waarderen. Maar nu krijgen we ook een officiële erkenning van een professionele jury op het vlak van openbaar groen. We zijn heel trots op het resultaat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.