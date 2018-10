De gemeente Zaventem zegt nee tegen shishabar Le QG in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe. Het weigert de stedenbouwkundige vergunning op basis van een negatief advies van de stedenbouwkundig ambtenaar en de politie. De bar - die al een half jaar open is zonder vergunning - dreigt daardoor te moeten sluiten.

In april 2018 opende Le QG in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe zonder de noodzakelijke vergunningen. Omdat er al snel klachten van overlast kwamen, voerden de politiezone Zaventem en het gemeentebestuur een onderzoek naar de shishabar.

Dat onderzoek is duidelijk. In Sint-Stevens-Woluwe is geen plaats voor de sishabar. "Volgens de gemeentelijke parkeerverordening zijn er minstens 10 parkeerplaatsen op het eigen terrein noodzakelijk en die zijn er niet. Er is sprake van verkeersoverlast en wild parkeren. We willen absoluut de horeca ondersteunen, maar in een rustige woonstraat zoals de Kleine Kerkstraat zonder parking kan je gewoon geen bar uitbaten van die omvang die de hele nacht open is," zegt Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Verder vindt Zaventem het ontoelaatbaar dat de shishabar open is zonder vergunning. "De regels zijn dezelfde voor elke burger en elke zelfstandige. Eerst een vergunning aanvragen, dan pas beginnen met een verbouwing of een zaak. Daarnaast zijn we er ook niet van overtuigd dat de wetgeving op het rookverbod wordt nageleefd," zegt Dewandeleer.

De gemeente heeft het dossier ook ingeleid bij de Hoge Raad voor de Handhaving. Als die het oordeel van de gemeente volgt, dreigt de sishabar te moeten sluiten.