Zaventem zet licht op groen voor herontwikkeling Keiberg

De Keiberg is gelegen langs de Henneaulaan en vlakbij de Ring rond Brussel. Bedoeling van het RUP is om de leegstand van zo'n 30% weg te werken."Het type activiteit op de Keiberg wordt op een slimme wijze gedifferentieerd. Het bedrijventerrein leent zich het best voor activiteiten die wel veel ruimte nodig hebben, maar minder onderhevig zijn aan veel personenverkeer tijdens de spitsuren. Een logistieke hub zou hier perfect passen," zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V).

Woningen zijn niet aan de orde. 30% van de activiteiten kunnen gewijd worden aan zaken die niet strikt bedrijfsgebonden zijn."De functies moeten uiteraard wel complementair zijn. Zo kan gedacht worden aan recreatiefuncties als een bedrijfsrestaurant of een fitness. Ook socio-culturele ontmoetingsruimten kunnen er gecreëerd worden," aldus Dewandeleer.

Zaventem hoopt dat de gebouwen op het terrein op termijn ook grondig gerenoveerd zullen worden. Daarbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om wat hoger te bouwen. "Dat moet toelaten om meer geconcentreerd te bouwen en dus meer ruimte vrij te maken voor veilige mobiliteit of groene verbindingen. Zo kunnen we de Keiberg omvormen tot een bedrijventerrein van de 21ste eeuw”, besluit schepen Dewandeleer.