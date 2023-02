Zaventems schepen Alihsan Özkan zamelt goederen in voor slachtoffers aardbeving: 'Alle steun is welkom'

Schepen Alihsan Özkan uit Zaventem is met een inzamelactie gestart voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De natuurramp kwam voor Alihsan heel kortbij, want een deel van zijn schoonfamilie is dakloos nadat hun woningen in de Turkse stad Gaziantep zwaar beschadigd raakten. “Het is geweldig dat veel mensen ons steunen en hulp aanbieden", zegt Özkan.

Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat intussen op meer dan 8.000. Een deel van de schoonfamilie van Zaventems schepen Alihsan Özkan, die in de zwaar getroffen Turkse stad Gaziantep woont, was een dag lang vermist. “Intussen kwam het verlossende bericht dat ze allemaal veilig zijn, maar wel dakloos. De verwoesting is immens. Hun huizen staan scheef of zijn gebarsten. Daar kan je niet meer in wonen", doet Alihsan het verhaal. "Twee tantes bleven een halve dag onbereikbaar. Voor hen vreesden we even het ergste. Uiteindelijk kwam dat omdat ze mensen hadden geholpen door hen naar het ziekenhuis te vervoeren."

Özkan startte met een inzamelactie. “We hebben intussen een bestelwagen vol met dekens en pampers. Vanavond ga ik die proberen te doneren in Paleis 11, waar een centraal inzamelpunt is voor hulpgoederen. We gaan ook een Turkse vlag aan het gemeentehuis van Zaventem hangen. De mensen daar kunnen elke vorm van steun gebruiken. Ze gaan nog afzien de komende weken. We gaan er elk jaar een weekje op vakantie. Alles was er zo mooi, maar dat is allemaal weg. Ik heb wat video’s gezien. Het is echt afschuwelijk”, zegt Alihsan.

Ook de Vilvoordse moskee Rahman Camii is met een inzamelactie gestart. Op enkele uren tijd werden al drie bestelwagens ingezameld. De hulpgoederen zullen eveneens naar Paleis 11 in Brussel gebracht worden.