Zaventems taxibedrijf: ‘Vechtlust blijft ook tijdens derde crisis in zes jaar’

Taxi Walter maakt de derde crisis in zes jaar tijd door. De terreuraanslag op de luchthaven en de coronapandemie hadden een serieuze impact op het Zaventemse bedrijf. “Nu alles in zijn plooi leek te vallen, klimmen de brandstofprijzen naar ongeziene hoogtes. Maar we blijven vechten”, klinkt zaakvoerder Daisy Miseur strijdvaardig.

Bijna 80 procent van het personeel moest Taxi Walter ontslaan door de coronacrisis. “Normaal deden we ongeveer 350 ritten per dag. Tijdens de lockdown waren het er amper een handvol”, vertelt zaakvoerder Daisy Miseur. “Door de aanhoudende pandemie moesten we uiteindelijk 80 van onze 105 werknemers ontslaan. Een beslissing die mijn vader, die het bedrijf 23 jaar geleden oprichtte, zwaar viel. Hij gaf de fakkel vroeger door dan gepland.”

Na de aanslag op de luchthaven van Zaventem in 2016 had het taxibedrijf al een moeilijke periode doorstaan. “De helft van onze ritten viel toen wekenlang weg. Enkele jaren later brak de coronacrisis uit. Door de versoepelingen van de maatregelen zagen we licht aan het einde van de tunnel. Het aantal ritten steeg opnieuw en we konden nieuwe taxichauffeurs aannemen”, vertelt Miseur. “Net nu stijgen de brandstofprijzen naar recordhoogte.”

Veel bedrijven voelen de impact van de stijging van de brandstofprijzen. “Brandstof is normaal een vijfde van onze kosten. Nu zal dat uiteraard meer zijn. We rekenen die prijsstijgingen niet door aan onze klanten. We zoeken naar andere oplossingen. Zo willen we in de toekomst meer inzetten op elektrische wagens. Ook deze crisis doet ons niet denken aan opgeven”, besluit Miseur.