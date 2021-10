Zeldzame paddenstoel duikt op in Floordambos

In het Floordambos in Melsbroek is de zeldzame paddenstoel Omphalia discorosea ontdekt. “De enige andere locatie in de Benelux waar de paddenstoel al werd waargenomen, is Holsbeek", klinkt het bij de lokale afdeling van Natuurpunt.

Natuurpunt organiseert tot eind november de ‘Digitale paddenstoelenpluk’. “Het is niet de bedoeling dat wandelaars paddenstoelen gaan plukken, maar via de app Obsidentify of de site waarnemingen.be kan iedereen zijn observaties delen”, verduidelijkt Daniel Poesmans van Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel).

Zo kwam de aanwezigheid van de Omphalia discorosa in het Floordambos in Melsbroek aan het licht. “Deze paddenstoel heeft nog geen Nederlandse naam omdat de soort nog nauwelijks is waargenomen in Vlaanderen of Nederland’, vertelt Poesmans enthousiast over de ontdekking. “Het Floordambos en het natuurgebied de Hagelandse Vallei in Holsbeek zijn de enige gekende vindplaatsen in de Benelux voor deze zeldzame paddenstoel.” Om te vermijden dat de paddenstoel geplukt wordt, geeft Natuurpunt de exacte locatie niet vrij.

Foto: Frank Coulier