Zelftesten vanaf morgen te koop in apotheek: hoe werken ze?

Vanaf morgen kan je bij de apotheek zelftesten kopen. Het is een nieuwe stap in de teststrategie. Door massaal te testen wil ons land het aantal besmettingen de kop indrukken. Maar hoe werkt zo'n test? En wat als je positief test?

Zo’n 5.000 apotheken in ons land maken zich klaar om vanaf morgen zelftesten aan te bieden. Die zijn wel enkel preventief, wie symptomen heeft of een hoogrisicocontact had, moet nog altijd via de huisarts of een testcentrum. Maar elke persoon ouder dan 12 jaar kan bij zichzelf vanaf morgen een zelftest afnemen.

Waarom ze gebruiken? Zelftesten kunnen gebruikt worden om na te gaan of je erg besmettelijk bent, maar ook om jezelf en anderen te beschermen. Bijvoorbeeld wanneer je je oma helpt om naar de dokter te gaan, of als je thuis bezoek krijgt van je knuffelcontact. Ook op de werkvloer kan door het regelmatig gebruik van zelftesten extra bescherming geboden worden.

Hoe werken ze? De zelftest werkt net als de PCR-test met een wattenstaafje in de neus. Alleen moet je met de zelftest minder diep in de neus gaan, waardoor het makkelijker is om de test af te nemen. Het staafje moet je vervolgens in een buisje met vloeistof doen, waarna je enkele druppels op een testplaatje aanbrengt. Na een kwartier krijg je de uitslag te zien op dat testplaatje.

Wat als je positief test? Als je positief test, moet je contact opnemen met je huisarts of een testcentrum om een gevoeligere PCR-test te laten afnemen. Afhankelijk van het resultaat, ga je in zelfisolatie.

Hoe betrouwbaar zijn ze? De zelftest (snelle antigeentesten) zijn de minst betrouwbare. Bij goed gebruik is de betrouwbaarheid ongeveer 80 procent. Bij warm of koud weer werken de tests niet optimaal en kunnen ze een vals positief resultaat geven.

Hoeveel kost het? Een sneltest zal zo’n 7 tot 8 euro kosten. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming via de ziekteverzekering, krijgen de testen terugbetaald. Zij moeten dan enkel het remgeld van 1 euro per test betalen. Per gezinslid kan je twee zelftesten per week kopen.