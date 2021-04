Zemst gaat sporthal bouwen naast GC De Melkerij

De huidige sporthal aan de Schoolstraat in Zemst is verouderd. “De kosten lopen te hoog op”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Daarom willen we volgend jaar een nieuwe sporthal bouwen op de leegstaande terreinen naast gemeenschapscentrum De Melkerij.” Clubs kunnen blijven sporten in de oude sporthal tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. Eens die klaar is, wordt de huidige sporthal afgebroken. “We willen tijdens de bouw geen extra time-out inlassen voor het sportieve en sociale leven in onze gemeente. Alle verenigingen zijn al genoeg getroffen door de coronamaatregelen”, stelt burgemeester Veerle Geerinckx.