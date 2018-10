ZEMST: Meerderheid behoudt aantal zetels

In Zemst zetten de meerderheidspartijen CD&V en N-VA hetzelfde resultaat mee als in 2012.

De CD&V-lijst van burgemeester Bart Coopman behoudt z’n 9 zetels in Zemst, huidig coalitiepartner N-VA blijft ook status quo op 8 zetels. Ook Vlam blijft op 4 zetels. Sp.a en Groen, in 2012 nog in kartel goed voor 4 zetels, halen respectievelijk 1 en 2 zitjes. Open VLD wint een zetel en eindigt op 2. Vlaams Belang behoudt z’n zetel.

