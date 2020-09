Zemst test waterkwaliteit Weerdse vijver: “Water is gezond”

Meer dan 200 bezorgde inwoners ondertekenden een petitie om het water van de Weerdse visvijver regelmatig te controleren. Een hond was zwaar ziek geworden nadat het dier in de vijver aan de losloopweide gespeeld had en van het water gedronken had. De gemeente drong aan bij het Agentschap Natuur en Bos, de beheerder van de vijver, om het water te laten testen.

De analyses zijn positief. “Het water is momenteel gezond en heeft de kwaliteit van zwemwater”, benadrukt burgemeester Veerle Geerinckx. “De losloopzone blijft open voor bezoekers en hun viervoeters. Honden kunnen momenteel zonder probleem in de vijver spelen.”

Toch vraagt de gemeente aan bezoekers om waakzaam te blijven. “Problemen kunnen zich zeer lokaal voordoen. Wie bijvoorbeeld een afwijkende kleur of geur opmerkt, vragen we om dat te melden”, vertelt schepen van Milieu Joeri Van den Brande. “Indien nodig kunnen we maatregelen treffen.”