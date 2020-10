Zemstenaar krijgt 30 maanden cel voor bezit en verspreiding kinderporno

Een twintiger uit Zemst is veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden, voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Volgens het parket had de man de grootste collectie aan foto’s en video’s van kindermisbruik in het arrondissement Halle-Vilvoorde.

De Belgische autoriteiten kwamen de man op het spoor na een melding vanuit de Verenigde Staten. Uit onderzoek bleek dat de twintiger tussen 2016 en 2018 beelden van seksueel misbruik van kinderen verzamelde en deelde met pedofielen via een chatwebsite. Bij een huiszoeking werden alle computers en gegevensdragers van de verdachte in beslag genomen en uitgelezen.

Op de toestellen werd 20 gigabyte aan beeldmateriaal teruggevonden. In de uitgebreide collectie beelden waren zowel jonge kinderen, kleuters, peuters en baby’s te zien. “Dat is de grootste collectie in Halle-Vilvoorde, u laat alle andere verdachten mijlenver achter u op dat vlak”, sprak de openbaar aanklager. De parketmagistraat vorderde een gevangenisstraf van 37 maanden.

De verdediging vroeg een probatie-opschorting, maar daar ging de rechter niet op in. “De beklaagde verzamelde kinderporno in grote hoeveelheden en werd uiteindelijk betrapt, maar pikte enkele maanden nadien de draad weer op”, stelde de rechter, “een opschorting is bij dit soort gedrag niet aan de orde. Een deels effectieve celstraf zal de beklaagde toelaten om de ernst van de feiten in te zien.” De 26-jarige man kreeg 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden.