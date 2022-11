Zemstse kinderdagverblijven van Mippie en Moppie krijgen extra controles

De kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Weerde, Hofstade en Zemst krijgen de komende dagen en weken inspecteurs over de vloer. Dat heeft het Agentschap Opgroeien beslist. Ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling wordt daarbij ingeschakeld. Aanleiding is de getuigenis van een voormalige werkneemster. Zij stelde de wanpraktijken aan de kaak in een andere vestiging van de kinderopvang in Keerbergen.

Vorige week werd het kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Keerbergen gesloten nadat bleek dat er een kind werd vastgebonden met tape. “De vergunning van de kinderopvang werd wegens hoogdringendheid geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen”, klonk het in een mededeling van het Agentschap Opgroeien. “Het dossier wordt nu grondig onderzocht voor er een definitieve beslissing valt over de vergunning. Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen.”

Intussen gaat het Agentschap Opgroeien ook inspecties uitvoeren in de andere kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Zemst, Hofstade en Weerde. Die kinderopvangen mogen voorlopig wel nog openblijven. Volgens een voormalige werkneemster zijn er ook in de andere vestigingen wanpraktijken aan de gang. De uitbaatster van de crèches ontkent die. Volgens haar gaat het om een wraakactie van een werkneemster die ontslagen is.